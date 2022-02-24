«Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома»

«Шальке» отказался от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме из-за ситуации в Украине.

«Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, случившуюся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома».

Мы пошли на этот шаг после переговоров с компанией «Газпром Германия».

Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в заявлении немецкого клуба.

Сегодня Россия начала спецоперацию на территории Украины.

Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

«Лейпциг»: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая война неприемлема!»

УЕФА: «Решительно осуждаем военное вторжение в Украину. Решения исполкома будут объявлены завтра»