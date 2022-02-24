«Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома»

Слава Богу! Ещё бы Газпрому из спонсорства Лиги Чемпионов выйти после всех этих идиотских европейских политических высеров.
«Шальке» отказался от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме из-за ситуации в Украине.
«Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, случившуюся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома».
Мы пошли на этот шаг после переговоров с компанией «Газпром Германия».
Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в заявлении немецкого клуба.
- Сегодня Россия начала спецоперацию на территории Украины.
- Как заверяет Россия, гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
- Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не сопротивляться.
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