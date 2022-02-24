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    «Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома»

    «Шальке» отказался от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме из-за ситуации в Украине.

    «Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, случившуюся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома».

    Мы пошли на этот шаг после переговоров с компанией «Газпром Германия».

    Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в заявлении немецкого клуба.

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    Источник: сайт «Шальке»

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    24.02.2022 16:55
    Комментарии28
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 3 часа назад

      Слава Богу! Ещё бы Газпрому из спонсорства Лиги Чемпионов выйти после всех этих идиотских европейских политических высеров.

      0
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      Рейтинг: +4041

      sobaka120982 7 часов назад

      А интересно может Германии нужно и от газа нашего отказаться по контракту за 700€ за 1000 кубометров в пользу американского по 2300€ аааа? Как говорят у нас на зло бабушке свои уши отморожу)))

      2
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt > sobaka120982 1 час назад

      Ты что как они тогда будут потом перепродавать газ своим партнерам по рыночным ценам)))

      0
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      Рейтинг: +4041

      sobaka120982 8 часов назад

      И деньги вернут???

      2
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 9 часов назад

      Теперь Газпрому лет 10 неустойки и штрафы будут выплачивать миллионные как в Шальке и миллиардные как за Северный поток 2 и за упущенную выгоду.

      5
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      Рейтинг: +1526

      vmonomah17 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 8 часов назад

      Под форс-мажор всё подведут и никакие неустойки платить не будут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Конопляных дел мастер > vmonomah17 8 часов назад

      Форс мажор это стихийное бедствие или война на их территории. Ни того ни другого нет и не ожидается в обозримом будущем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 9 часов назад

      Во как Шольца ВША ****..и, что Германия превращается из независимой державы при Меркель в американскую, простите дети УТКУ! Гыгыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Ну так если это не прописано в контракте тогда штрафы. И от денег Газпрома тоже придется отказаться.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 10 часов назад

      Нет логотипа - верните деньги.))

      4
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      Рейтинг: +18

      Onar 10 часов назад

      да и х...й на них... как и на газпром

      1
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      Рейтинг: +338

      romvad 10 часов назад

      Следовало раньше, но хоть так.

      2
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      Рейтинг: +893

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 часов назад

      Верните деньги Газпрому.

      5
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