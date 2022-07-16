Умерли экс-спартаковцы Ярцев и Козлов, Агаларов перешел в «Ахмат», CAS отклонил апелляции РФС и клубов РПЛ и другие новости дня

«Слишком много косячил». В «Динамо» объяснили, почему не стали удерживать Евгеньева.

Буффон заявил, что завершит карьеру в 55 лет.

Урунов может перейти из «Спартака» в корейский клуб за 2 миллиона евро.

Экс-нападающий «Спартака» Козлов умер на тренировке. Ему было 29 лет.

CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.

Сборная России не сыграет на ЧМ-2022. CAS отклонил апелляцию РФС.

Агаларов стал игроком «Ахмата».

Умер экс-тренер сборной России Ярцев. Ему было 74 года.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эриксена.

РПЛ. Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита».