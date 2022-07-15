Агаларов стал игроком «Ахмата»

«Ахмат» объявил о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Стороны заключили контракт на три года – до лета 2025-го.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. Также «Уфа» получит половину от суммы последующей продажи форварда.

Новичок грозненского клуба взял себе 77-й игровой номер.

Его первая тренировка с «Ахматом» состоится сегодня вечером.