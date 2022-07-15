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Агаларов стал игроком «Ахмата»

«Ахмат» объявил о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Стороны заключили контракт на три года – до лета 2025-го.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. Также «Уфа» получит половину от суммы последующей продажи форварда.

Новичок грозненского клуба взял себе 77-й игровой номер.

Его первая тренировка с «Ахматом» состоится сегодня вечером.

  • 21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года.
  • Он забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
  • В прошлом сезоне воспитанник «Анжи» стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1882

    моэм 9 минут назад

    Поздравляю Гамида , попал в хорошие тренерские руки и что немаловажно , попал атмосферу , где много единоверцев , что поможет быстрее адаптироваться ...а Ахмату , упускающему множество голевых моментов , такой как Гамид нужен как воздух ...Считаю Талалаева сильным тренером и уверен , что его Ахмат многим лидерам попортит крови.

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