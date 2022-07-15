Буффон заявил, что завершит карьеру в 55 лет

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда завершит карьеру.

«Десять лет в «Парме», двадцать лет в «Ювентусе», затем один год в Париже и два в «Ювентусе»... И вот теперь я замыкаю круг в «Парме» и учусь на втором курсе. А мне еще нет 100 лет.

Завершу карьеру в 55 лет? Плюс-минус», – сказал Буффон.