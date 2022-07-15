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Буффон заявил, что завершит карьеру в 55 лет

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда завершит карьеру.

«Десять лет в «Парме», двадцать лет в «Ювентусе», затем один год в Париже и два в «Ювентусе»... И вот теперь я замыкаю круг в «Парме» и учусь на втором курсе. А мне еще нет 100 лет.

Завершу карьеру в 55 лет? Плюс-минус», – сказал Буффон.

  • Буффон 44 года.
  • В феврале он продлил контракт с «Пармой» до 2024 года
  • Итальянец – чемпион мира 2006 года.
  • Он первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере.

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Источник: сайт Альфредо Педуллы

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9350

    САДЫЧОК 1 час назад

    Ну , почему и нет ?!
    Всяко , лучше Одоевского ,с Кержаковым !

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    Рейтинг: +773

    Алекс636363 2 часа назад

    если есть желание играть и реакция сохранилась, то хоть до ста лет

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