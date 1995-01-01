Буффон – первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в воскресенье провел 500-й матч на ноль в карьере.

44-летний итальянец стал первым голкипером в истории, которому покорилась эта отметка.

Больше всего сухих игр Буффон провел за «Ювентус» (322).

В этом сезоне у Буффона 21 матч за «Парму», 22 пропущенных гола.

44-летний Буффон – чемпион мира 2006 года.

44-летний Буффон провел 500-й сухой матч

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