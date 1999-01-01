44-летний Буффон провел 500-й сухой матч

«Парма» в 21-м туре Серии В сыграла вничью с «Беневенто» (0:0). В воротах был Джанлуиджи Буффон.

Это его 500-й сухой матч в карьере.

Больше всего сухих игр Буффон провел за «Ювентус» (322).

В этом сезоне у Буффона 21 матч за «Парму», 22 пропущенных гола.

44-летний Буффон – чемпион мира 2006 года.

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