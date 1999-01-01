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    44-летний Буффон провел 500-й сухой матч

    «Парма» в 21-м туре Серии В сыграла вничью с «Беневенто» (0:0). В воротах был Джанлуиджи Буффон.

    Это его 500-й сухой матч в карьере.

    • Больше всего сухих игр Буффон провел за «Ювентус» (322).
    • В этом сезоне у Буффона 21 матч за «Парму», 22 пропущенных гола.
    • 44-летний Буффон – чемпион мира 2006 года.

    Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»

    Буффон посоветовал Сафонову, как справляться с эмоциональным выгоранием

    Буффон – о мотивации: «Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться»

    Источник: Бомбардир.ру

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