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CAS объяснил, почему не может допустить российские клубы к участию в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) мотивировал свое решение отклонить апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

В заявлении отмечается, что российские футболисты, клубы и сборные не несут ответственности за ситуацию на Украине.

Однако, по мнению экспертов CAS, недопуск команд из России необходим для безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий в остальном мире.

Также суд выразил сожаление, что принятые решения оказывают негативное влияние на клубы, игроков и российский футбол в целом.

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Источник: сайт Спортивного арбитражного суда

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Комментарии12
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    Рейтинг: +171

    Лицом_на_клаве 11 секунд назад

    Одна сплошная политика. Еврорейх во всей красе.

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    Рейтинг: +4227

    Snek 19 минут назад

    Звучит как поступательное решение, ведь в сторону Украины приняты ровно такие же решения, отстранения и возможность прерывать контракты.

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    Рейтинг: +4084

    Oldtrafford83 > Snek 28 секунд назад

    Почему отстранения? Укр клубы буду проводить матчи в Польше, но принимать участие будут, сугубо политическое решение и любое объяснение шляпа

    0
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    Рейтинг: +480

    gunstilzit 29 минут назад

    Однако, по мнению экспертов CAS, недопуск команд из России необходим для безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий в остальном мире.

    Боятся что Баринов сломает кого то?
    Дебилы,ска!

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    Рейтинг: +16390

    Cleaner 51 минуту назад

    Америкосы Белград и Югославию разбомбили, но команды из США не отстранили от спорта. Почему? Да потому, что все ОТСТРАНЯТЕЛИ находятся именно в ПИНДОСИИ!

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    Рейтинг: +678

    dragoon000320 > Cleaner 21 минуту назад

    боже как же вы з а е б а л и, что правильного в том чтобы оправдывать свои военные преступления тем, что когда то кому то они сошли с рук. Типа если твой сосед убьет человека и его не поймают то ты тоже потом кого нибудь убьешь и когда тебя поймают будешь отмазываться что мол моего соседа не поймали хотя он сделал тоже самое... Что за глупость!

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    Рейтинг: +8671

    R_a_i_n > dragoon000320 10 минут назад

    Глупость-не глупость, тем не-менее одним это можно делать официально, другим нет. Щас в мире Турки с Сирией воюют, США с той же Сирией тоже. Израиль с арабами. Где для них отстранения?

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    Рейтинг: +7841

    piligrim1986 53 минуты назад

    чмошники продажные

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    Рейтинг: +16390

    Cleaner 54 минуты назад

    Как это почему? Да потому, что они - РОССИЙСКИЕ!

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    Рейтинг: +5349

    TOMSON 1 час назад

    Даже не нейтральное. Просто нет. Самый неподкупный суд в мире.

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    Рейтинг: +289

    дед Щукарь 1 час назад

    3,14 до расы

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    Рейтинг: +10420

    alp 1 час назад

    какая то нелепая отмазка.. Каждый здравомыслящий человек понимает, что спорт - это политика и правил тут нет

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