CAS объяснил, почему не может допустить российские клубы к участию в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) мотивировал свое решение отклонить апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

В заявлении отмечается, что российские футболисты, клубы и сборные не несут ответственности за ситуацию на Украине.

Однако, по мнению экспертов CAS, недопуск команд из России необходим для безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий в остальном мире.

Также суд выразил сожаление, что принятые решения оказывают негативное влияние на клубы, игроков и российский футбол в целом.