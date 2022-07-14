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Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины». Он останется во Флоренции («СЭ»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор клуба в коммуне Моэна, который продлится до 24 июля.

По информации «СЭ», 31-летний россиянин останется во Флоренции, где будет тренироваться по индивидуальной программе.

Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.

  • Кокорин переболел коронавирусом.
  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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