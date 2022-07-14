Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины». Он останется во Флоренции («СЭ»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор клуба в коммуне Моэна, который продлится до 24 июля.

По информации «СЭ», 31-летний россиянин останется во Флоренции, где будет тренироваться по индивидуальной программе.

Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.