Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины». Он останется во Флоренции («СЭ»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор клуба в коммуне Моэна, который продлится до 24 июля.
По информации «СЭ», 31-летний россиянин останется во Флоренции, где будет тренироваться по индивидуальной программе.
Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.
- Кокорин переболел коронавирусом.
- В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»