«Это была какая-то безумная херня». Азмун – об отказе «Зенита» продать его «Байеру» летом

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о своих эмоциях из-за отказа «Зенита» отпустить его в леверкузенский клуб летом 2021 года.

– Да, прошлым летом все уже было на мази с «Байером». Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: ты нам нужен. Так что я остался еще на один год. Без проблем.

Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор.

Так что он может делать все, что хочет. А у меня был контракт. И я должен был уважать этот контракт.

– Твоя мотивация не упала после того, как тебе не дали уйти летом?

– Знаешь, я уже принял, что ухожу из «Зенита». И тут в самую последнюю секунду они говорят: нет, ты должен остаться. Так что да – я был шокирован, потому что я был готов уйти. Все были готовы. Моя семья была готова.

Мое сердце было с «Зенитом», но разум был уже в Леверкузене. Это была какая-то безумная херня. Но все окей. Мы играли, мы стали чемпионами. Так что я по итогу доволен. Никаких проблем.

– «Зенит» пытался оставить тебя в России? Новый контракт и так далее.

– Конечно, они пытались. Но для меня пришло время уходить в Европу. Мне 27 лет. Я хотел играть в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень.

Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов.

Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе.