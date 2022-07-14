Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

«Это была какая-то безумная херня». Азмун – об отказе «Зенита» продать его «Байеру» летом

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о своих эмоциях из-за отказа «Зенита» отпустить его в леверкузенский клуб летом 2021 года.

– Да, прошлым летом все уже было на мази с «Байером». Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: ты нам нужен. Так что я остался еще на один год. Без проблем.

Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор.

Так что он может делать все, что хочет. А у меня был контракт. И я должен был уважать этот контракт.

– Твоя мотивация не упала после того, как тебе не дали уйти летом?

– Знаешь, я уже принял, что ухожу из «Зенита». И тут в самую последнюю секунду они говорят: нет, ты должен остаться. Так что да – я был шокирован, потому что я был готов уйти. Все были готовы. Моя семья была готова.

Мое сердце было с «Зенитом», но разум был уже в Леверкузене. Это была какая-то безумная херня. Но все окей. Мы играли, мы стали чемпионами. Так что я по итогу доволен. Никаких проблем.

«Зенит» пытался оставить тебя в России? Новый контракт и так далее.

– Конечно, они пытались. Но для меня пришло время уходить в Европу. Мне 27 лет. Я хотел играть в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень.

Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов.

Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе.

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
  • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Новости по теме
Азмун: «Если бы я остался в «Зените», то не приостанавливал бы контракт» 1
«Мой мозг плавился». Азмун – об адаптации в «Байере»
Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз. Вот Петербург клевый» 25
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:11
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +2647

    Радио1000шумеров 2 часа назад

    Бггг, ну как это, Азмун: "Я хотел играть в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень"
    Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз. Вот Петербург клевый»
    Я не психиатр, поэтому как Азмун выбирает уровень реального колхоза из Леверкузена клевому Петербургу - непонятно...
    Источник: Бомбардир.ру

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1571

    22 raza chemp > Радио1000шумеров 2 часа назад

    Клевый питер не может обыграть детей из училища из брюгге

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    pultik > Радио1000шумеров 34 минуты назад

    Ни слова про Байер и Зенит, заметь. Ибо город и клуб не одно и то же

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17082

    Garrincha58 2 часа назад

    посиди в Европе на скамейке вот твой уровень

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11