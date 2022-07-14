Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это была какая-то безумная херня». Азмун – об отказе «Зенита» продать его «Байеру» летом

«Это была какая-то безумная херня». Азмун – об отказе «Зенита» продать его «Байеру» летом

14 июля 2022, 11:11
5

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о своих эмоциях из-за отказа «Зенита» отпустить его в леверкузенский клуб летом 2021 года.

– Да, прошлым летом все уже было на мази с «Байером». Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: ты нам нужен. Так что я остался еще на один год. Без проблем.

Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор.

Так что он может делать все, что хочет. А у меня был контракт. И я должен был уважать этот контракт.

– Твоя мотивация не упала после того, как тебе не дали уйти летом?

– Знаешь, я уже принял, что ухожу из «Зенита». И тут в самую последнюю секунду они говорят: нет, ты должен остаться. Так что да – я был шокирован, потому что я был готов уйти. Все были готовы. Моя семья была готова.

Мое сердце было с «Зенитом», но разум был уже в Леверкузене. Это была какая-то безумная херня. Но все окей. Мы играли, мы стали чемпионами. Так что я по итогу доволен. Никаких проблем.

«Зенит» пытался оставить тебя в России? Новый контракт и так далее.

– Конечно, они пытались. Но для меня пришло время уходить в Европу. Мне 27 лет. Я хотел играть в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень.

Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов.

Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе.

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
  • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Еще по теме:
Азмун готов летом вернуться в РПЛ 6
У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности 27
Азмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной 13
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1657787931
посиди в Европе на скамейке вот твой уровень
Ответить
stepanzhsb
1657797967
Распродажа >> Кондиционер по цене вентелятора!!! Прекрасно охлаждает, очищает и увлажняет воздух + ночник. Очень компактный, работает от USB и сети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт -------- https://3c5.com/hCPe5
Ответить
житель СПб
1657798265
Все понятно... Конечно, надо было отпускать парня летом. И денег больше бы получили - намного. А он мотивацию потерял.
Ответить
Vitaga
1657798459
года через 3 он скажет - Зенит? мне до него нет дела.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
6
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
6
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+