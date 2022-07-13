«Пропагандистская идея». Колосков – о чемпионате Крыма, Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества» для команд из Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать.

Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит? Ещe один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остаeтся взрывоопасной.

Идея неплохая, но сейчас она носит скорее пропагандистский характер. В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», — объяснил Колосков.

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