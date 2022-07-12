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Кокорин переболел коронавирусом. Вскоре он начнет тренироваться с «Фиорентиной» («Р-Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил старт предсезонного сбора своей команды из-за болезни.

У 31-летнего футболиста была выявлена коронавирусная инфекция.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест.

Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы «Фиорентины». Александр уже чувствует себя хорошо. Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему еще пять дней придется находиться дома.

В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», – сообщил источник «Р-Спорт».

  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +419

    кaстрюлька 32 минуты назад

    Потом беременность обнаружат

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3901

    Беспонтий 37 минут назад

    то понос то золотуха
    а сидеть на шконке ещё пару лет
    ты там брось держись братуха
    ты там наш оплот
    миранчуку привет

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1341

    Дубина > Беспонтий 34 минуты назад

    Реально палата плачет!!

    0
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