Кокорин переболел коронавирусом. Вскоре он начнет тренироваться с «Фиорентиной» («Р-Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил старт предсезонного сбора своей команды из-за болезни.

У 31-летнего футболиста была выявлена коронавирусная инфекция.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест.

Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы «Фиорентины». Александр уже чувствует себя хорошо. Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему еще пять дней придется находиться дома.

В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», – сообщил источник «Р-Спорт».