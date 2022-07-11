Де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если «Барселона» выплатит ему 20 миллионов

Трансфер полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» все еще возможен.
Представители 25-летнего футболиста сообщили английскому клубу, что он будет готов к переходу, когда получит 20 миллионов евро.
Речь идет об отложенных выплатах по зарплате и бонусам.
Если сделка все-таки состоится, то «МЮ» заплатит за голландца 65+20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- Он выступает за «Барсу» с лета 2019 года.
Источник: The Telegraph