Де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если «Барселона» выплатит ему 20 миллионов

Трансфер полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» все еще возможен.

Представители 25-летнего футболиста сообщили английскому клубу, что он будет готов к переходу, когда получит 20 миллионов евро.

Речь идет об отложенных выплатах по зарплате и бонусам.

Если сделка все-таки состоится, то «МЮ» заплатит за голландца 65+20 миллионов евро.