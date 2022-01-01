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Стали известны задачи «Локомотива» на сезон-2022/23

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал цели команды на предстоящий сезон.

«Задачи для «Локомотива» должны быть максимальные. Тем более у нас был сезон, когда мы перестраивались. В новом сезоне нацеливаемся на лучший результат.

Победа в чемпионате и Кубке? Я не буду вам так озвучивать. Мы хотим бороться за призы. Не так важно, что это: Кубок или чемпионат.

Мы хотим быть выше и проходить как можно дальше», – сказал Цорн.

  • В прошлом сезоне «Локо» финишировал в РПЛ на 6-м месте.
  • Новый чемпионат для команды стартует 17 июля матчем с «Пари НН».

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Источник: «Чемпионат»

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