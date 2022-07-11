Стали известны задачи «Локомотива» на сезон-2022/23

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал цели команды на предстоящий сезон.

«Задачи для «Локомотива» должны быть максимальные. Тем более у нас был сезон, когда мы перестраивались. В новом сезоне нацеливаемся на лучший результат.

Победа в чемпионате и Кубке? Я не буду вам так озвучивать. Мы хотим бороться за призы. Не так важно, что это: Кубок или чемпионат.

Мы хотим быть выше и проходить как можно дальше», – сказал Цорн.