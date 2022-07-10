Миранчук оформил хет-трик в товарищеском матче. «Аталанта» победила 15:0

«Аталанта» разгромила «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0 в товарищеском матче.
Трижды забил российский полузащитник Алексей Миранчук – он оформил хет-трик в течение второго тайма.
Также голами отличились Хосе Паломино, Жереми Бога (хет-трик), Луис Муриэль, Дуван Сапата, Руслан Малиновский (дубль), Сам Ламмерс, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс и Мустафа Сиссе.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»