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Миранчук оформил хет-трик в товарищеском матче. «Аталанта» победила 15:0

«Аталанта» разгромила «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0 в товарищеском матче.

Трижды забил российский полузащитник Алексей Миранчук – он оформил хет-трик в течение второго тайма.

Также голами отличились Хосе Паломино, Жереми Бога (хет-трик), Луис Муриэль, Дуван Сапата, Руслан Малиновский (дубль), Сам Ламмерс, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс и Мустафа Сиссе.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»

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