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«Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк не верит, что «Спартак» способен обыграть петербургскую команду в матче за Суперкубок России.

«Это будет битва за трофей принципиальных соперников. Думаю, мы вправе сегодня ожидать результативной игры, так как «Спартак» в межсезонье много забивал, а «Зенит» вообще накачен высококвалифицированными футболистами, которые могут здорово скреативить впереди.

Поэтому будет результативно и красочно, как это было в финале Кубка России. Свои предпочтения отдам «Зениту».

«Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет. «Зенит» сейчас – это эталон российского футбола, поэтому как его можно обыграть, если по футболистам это лучший клуб России?

Пока я не вижу, за счет чего его могли бы сместить с пьедестала», – сказал Погребняк.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.

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Источник: ТАСС

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Сегодня, 15:22
Комментарии2
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    Рейтинг: +4013

    ziborock 9 минут назад

    Погребняк такой же долбо** как и Дзюба! Академии Спартака нужно впредь отсеивать такие недоразумения!

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    Рейтинг: +34

    НикКин 12 минут назад

    У бери Газпром и где будет Зенит

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