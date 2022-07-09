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  • «Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке

«Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке

9 июля 2022, 15:22
5

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк не верит, что «Спартак» способен обыграть петербургскую команду в матче за Суперкубок России.

«Это будет битва за трофей принципиальных соперников. Думаю, мы вправе сегодня ожидать результативной игры, так как «Спартак» в межсезонье много забивал, а «Зенит» вообще накачен высококвалифицированными футболистами, которые могут здорово скреативить впереди.

Поэтому будет результативно и красочно, как это было в финале Кубка России. Свои предпочтения отдам «Зениту».

«Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет. «Зенит» сейчас – это эталон российского футбола, поэтому как его можно обыграть, если по футболистам это лучший клуб России?

Пока я не вижу, за счет чего его могли бы сместить с пьедестала», – сказал Погребняк.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Погребняк Павел
Комментарии (5)
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НикКин
1657370664
У бери Газпром и где будет Зенит
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ziborock
1657370847
Погребняк такой же долбо** как и Дзюба! Академии Спартака нужно впредь отсеивать такие недоразумения!
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Александр.Т.
1657371792
Этот эталон,мв видели последние три года в еврокубках.(позорище) России в еврокобказ последние время и это чемпион России.да и другие не лучше проявляли себя в еврокубках ща исключением Спартака в прошлом сезоне
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Plyash
1657375875
Прям зализали этот Зенит до дыр.Эталоном он никогда не был и не будет.Подтверждение тому-игра в европе последние лет десять.Имея такой пылесос вместо глотки для всасывания безмерных денег от ГазпромБанды,Зеня способна справиться со своими визави только у себя в отечестве.Отстранение от гейропы ещё больше вознесёт Зенит до небес,ведь теперь проигрывать будет не кому,если даже постараться.Российские команды исчезают потихоньку,но РФС это не интересует.Так что пусть Зеня пока поплещется лет несколько в отечественном дерьме,больше не где.Эталон подвальный.
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Vitaga
1657389803
всем ясно что нет соперников Зениту на данный момент. по вливанию бабла тоже. без Газпрома Питеру ловить было бы нечего. конкурентов нет по разным причинам. Спартак лишь из за дурости своего владельца который год убивающий клуб. ЦСКА экономит и как и Динамо и Локо не может найти нормального тренера
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