«Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк не верит, что «Спартак» способен обыграть петербургскую команду в матче за Суперкубок России.

«Это будет битва за трофей принципиальных соперников. Думаю, мы вправе сегодня ожидать результативной игры, так как «Спартак» в межсезонье много забивал, а «Зенит» вообще накачен высококвалифицированными футболистами, которые могут здорово скреативить впереди.

Поэтому будет результативно и красочно, как это было в финале Кубка России. Свои предпочтения отдам «Зениту».

«Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет. «Зенит» сейчас – это эталон российского футбола, поэтому как его можно обыграть, если по футболистам это лучший клуб России?

Пока я не вижу, за счет чего его могли бы сместить с пьедестала», – сказал Погребняк.