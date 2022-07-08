Малафеев заявил, что не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдeт 8 июля на стадионе «Петровский».

Сообщаю вам, при всeм моeм желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещe организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», — написал Малафеев в социальной сети.