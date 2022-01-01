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Малафеев заявил, что не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдeт 8 июля на стадионе «Петровский».

Сообщаю вам, при всeм моeм желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещe организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», — написал Малафеев в социальной сети.

  • Игра состоится сегодня на стадионе «Петровский».
  • На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16305

    житель СПб 13 минут назад

    Жаль. Было бы приятно его увидеть. А тем, кто не понимает слово "легенды", разъясняю: это память для старшего поколения. Учитесь его хоть немного уважать - среди них Ваши отцы и матери.

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    Рейтинг: +17074

    Garrincha58 18 минут назад

    все эти легенды выдуманные что в одной команде что в другой Легенды это Пеле Яшин ДиСтефано Воронин Метревели Понедельник Эйсебио, а эти выдуманные легенды просто ветераны

    0
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    Рейтинг: +15

    Александр.Т. 2 часа назад

    Эх Слава Слава,игроманы на ставках на тебя расчитывали

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    Рейтинг: +7102

    nik55 2 часа назад

    скоро скажут что деревянный легенда

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    Рейтинг: +89

    Болотоход 2 часа назад

    А разве есть легенды зенита?

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