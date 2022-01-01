Малафеев заявил, что не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Жаль. Было бы приятно его увидеть. А тем, кто не понимает слово "легенды", разъясняю: это память для старшего поколения. Учитесь его хоть немного уважать - среди них Ваши отцы и матери.
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака».
«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдeт 8 июля на стадионе «Петровский».
Сообщаю вам, при всeм моeм желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещe организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», — написал Малафеев в социальной сети.
- Игра состоится сегодня на стадионе «Петровский».
- На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
- «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.