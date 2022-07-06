Аэропорт Ливерпуля предложил Роналду свои услуги. Игрок хочет покинуть «МЮ»

Пресс-служба ливерпульского аэропорта предложила нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду воспользоваться своими услугами. Португалец намерен сменить клуб.
«Не терпится выбраться из Манчестера, но хотите избежать очередей?
Мы с радостью приглашаем Роналду попробовать более быстрый, простой и дружелюбный аэропорт Ливерпуля, откуда он может добраться до Мюнхена или Лиссабона с помощью Lufthansa или лететь Ryanair прямо в Париж или Рим», – написал аэропорт.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: твиттер аэропорта Ливерпуля