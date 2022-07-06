Стерлинг будет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси». «Золотой мяч» – его цель

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси».
По информации BBC, 27-летнй футболист согласовал контракт с лондонским клубом. Он будет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси».
Стерлинг хочет стать ключевым игроком «Челси» и ставит перед собой задачу выиграть «Золотой мяч».
- «Челси» заплатит за англичанина 45 миллионов фунтов стерлингов + 10 миллионов бонусами.
- Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.
Источник: BBC