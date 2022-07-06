Агент новичка «Зенита» Мантуана прокомментировал травму бразильца

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о травме футболиста, полученной в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Коринтианс».

«Пока не знаю, что конкретно с Густаво, но там ничего серьезного. Это не должно повлиять на его приезд в Петербург», – сказал Гарсия.