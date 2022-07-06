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Агент новичка «Зенита» Мантуана прокомментировал травму бразильца

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о травме футболиста, полученной в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Коринтианс».

«Пока не знаю, что конкретно с Густаво, но там ничего серьезного. Это не должно повлиять на его приезд в Петербург», – сказал Гарсия.

  • Мантуан перешел в «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года вместе с вратарем Иваном.
  • У петербургского клуба будет опция выкупа обоих легионеров.
  • В обмен на них в «Коринтианс» отправился Юри Алберто.

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Источник: Sport24

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