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Стала известна сумма годового содержания стадиона «Фишт» в Сочи

Заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев рассказал, сколько денег тратится на эксплуатацию стадиона «Фишт» в Сочи.

«Содержание полностью проходит за счет регионального бюджета. Общая сумма затрат составляет порядка 280 миллионов рублей – это эксплуатационные расходы.

Так как объект не освобожден от уплаты налога на имущество и на землю, мы предусматриваем дополнительно порядка 500 миллионов рублей в качестве налога.

В общей сложности [содержание арены] обходится региональному бюджету в примерно 800 миллионов рублей», – сказал Мясищев.

  • «Фишт» – домашний стадион «Сочи».
  • Арена была открыта в 2013 году.
  • На ней проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2014, а также матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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Источник: ТАСС

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Сегодня, 17:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +16127

    Cleaner 8 минут назад

    Разобрать Фишт и построить гостиницы. Будет доход в бюджет региона и радость отдыхающим.

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