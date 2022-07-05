Стала известна сумма годового содержания стадиона «Фишт» в Сочи

Заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев рассказал, сколько денег тратится на эксплуатацию стадиона «Фишт» в Сочи.
«Содержание полностью проходит за счет регионального бюджета. Общая сумма затрат составляет порядка 280 миллионов рублей – это эксплуатационные расходы.
Так как объект не освобожден от уплаты налога на имущество и на землю, мы предусматриваем дополнительно порядка 500 миллионов рублей в качестве налога.
В общей сложности [содержание арены] обходится региональному бюджету в примерно 800 миллионов рублей», – сказал Мясищев.
- «Фишт» – домашний стадион «Сочи».
- Арена была открыта в 2013 году.
- На ней проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2014, а также матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.
Источник: ТАСС