Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команда проиграла «Пари НН» (0:2) во втором туре Кубка PARI Премьер.

«Начали неплохо, что-то получалось, создали пару моментов и похожих на моменты ситуаций. Получили автогол, всe разрушилось.

Пока нет баланса, кто-то на травме, кто-то слишком молод. Сложно это назвать прообразом игры. Но во втором тайме мы пытались что-то сделать, стали правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара.

Не успели провести замену, получили удаление. Дальше пошла ротация. Надо отдать должное мальчишкам, пытались до конца сравнять», – сказал Федотов.