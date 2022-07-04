Кубок PARI Премьер. ЦСКА проиграл «Пари НН», проведя полтайма вдесятером

У Федотова такая тактика, усыпить бдительность соперников перед началом чемпионата
Во втором туре Кубка PARI Премьер «Пари НН» победил ЦСКА со счетом 2:0.
Нижегородцы вышли вперед благодаря автоголу Константина Кучаева, а удвоили преимущество усилиями Дмитрия Югалдина.
Москвичи с 61-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Максима Мухина.
Кубок PARI Премьер. 2-й тур
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кучаев (в свои ворота), 19; 0:2 – Югалдин, 81.
Удаление: Мухин, 61– нет.