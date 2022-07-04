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Кубок PARI Премьер. ЦСКА проиграл «Пари НН», проведя полтайма вдесятером

Во втором туре Кубка PARI Премьер «Пари НН» победил ЦСКА со счетом 2:0.

Нижегородцы вышли вперед благодаря автоголу Константина Кучаева, а удвоили преимущество усилиями Дмитрия Югалдина.

Москвичи с 61-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Максима Мухина.

Кубок PARI Премьер. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кучаев (в свои ворота), 19; 0:2 – Югалдин, 81.

Удаление: Мухин, 61– нет.

Календарь Кубка PARI Премьер

Результаты Кубка PARI Премьер

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Источник: «Бомбардир»

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04.07.2022 21:58
Комментарии5
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    Рейтинг: +1047

    jek718875 1 час назад

    У Федотова такая тактика, усыпить бдительность соперников перед началом чемпионата

    0
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    Рейтинг: +3423

    CSKA57 1 час назад

    По своим воротам бить научились, теперь осталась самая малость....

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4751

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Нижний предстал организованной командой которая мало пропускает. Локомотиву в 1-м туре предстоит вспотеть и выложить все силы.

    1
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    Рейтинг: +3476

    minaev23 2 часа назад

    Товарищеский матч .Но призадуматься надо.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +10977

    Алексей З 2 часа назад

    Беспросветно.
    Ну просто вообще НИЧЕГО.
    Можно обоих , Нобоа и Юсупова подтягивать.

    0
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