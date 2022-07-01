Дембеле стал свободным агентом, но «Барселона» продолжает переговоры с ним о новом контракте

Будущее нападающего Усмана Дембеле в «Барселоне» остается неопределенным.

30 июня официально истек контракт футболиста с каталонским клубом, вследствие чего он стал свободным агентом.

Однако «Барса» не оставляет попыток сохранить 25-летнего француза в составе. Переговоры о новом соглашении продолжаются.

Если стороны все-таки договорятся, клубу придется регистрировать Дембеле в качестве нового трансфера. Из-за правил лиги это более проблемно, чем продление уже заключенного контракта.