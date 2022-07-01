«Продолжение немецкой оккупации «Локомотива». Наумов – о назначении Циннбауэра

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Йозефа Циннбауэра главным тренером московского клуба.

«О нем никто ничего не знает. Когда-то он играл с Кирьяковым в немецком «Карлсруэ», но он там ничем не выделялся и даже в состав не проходил. Вряд ли его кто-то в Германии знает, а уж в России тем более.

Это продолжение, извините за выражение, немецкой оккупации «Локомотива». Назначают не тех, кто будет работать, а тех, кто нужен, кто будет послушным. Приедет в Россию заработать деньги и делать то, что ему говорят.

Тем более, главным он будет чисто формально», – сказал Наумов.