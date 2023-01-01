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Родригао включил себя в топ-3 лучших игроков РПЛ

Защитник «Сочи» Родригао назвал трех лучших игроков минувшего сезона РПЛ.

«Во-первых, Нобоа. Знаю, что его и назвали лучшим игроком прошлого сезона. Кристиан приехал в Россию и адаптировался к стране, языку, погоде, футболу. Было очень сложно, но он смог. Уважаю его за это.

Вторым назову Кассьерру. А третьим – себя! Как и Нобоа, я сумел адаптироваться к России и показать себя в первый же сезон.

Поставил в топ-3 только игроков «Сочи», потому что лучше всего знаком со своей командой. Но, конечно, и в других клубах есть отличные игроки – в «Зените», «Локомотиве», «Спартаке», «Краснодаре»…

Выделю Клаудиньо, Малкома, Дугласа Сантоса. Бразильцев. Особенно меня впечатлил Дуглас Сантос. Это номер один из игроков других команд. Очень дисциплинированный, спокойный, классный футболист», – сказал Родригао.

  • Родригао близок к переходу в «Зенит».
  • Бразилец перешел в «Сочи» год назад.
  • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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