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Губерниев: «Из меня получился бы прекрасный президент РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что мог бы стать президентом РПЛ.

«Вот из меня бы получился прекрасный президент РПЛ! Но я очень люблю мою замечательную работу ведущего и комментатора! И футбольного обозревателя!» – написал Губерниев в телеграме.

Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10340

    alp 9 минут назад

    опять это г. вылезло

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    Рейтинг: +13706

    Skull_Boy 26 минут назад

    Из тебя получится прекрасный долбач, хотя уже получился

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