Губерниев: «Из меня получился бы прекрасный президент РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что мог бы стать президентом РПЛ.

«Вот из меня бы получился прекрасный президент РПЛ! Но я очень люблю мою замечательную работу ведущего и комментатора! И футбольного обозревателя!» – написал Губерниев в телеграме.

Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа.