Губерниев: «Из меня получился бы прекрасный президент РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что мог бы стать президентом РПЛ.
«Вот из меня бы получился прекрасный президент РПЛ! Но я очень люблю мою замечательную работу ведущего и комментатора! И футбольного обозревателя!» – написал Губерниев в телеграме.
Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа.
- Ашот Хачатурянц 27 июня объявил об уходе с поста президента РПЛ.
- Исполняющим обязанности главы лиги стал Александр Алаев.
- Его кандидатуру поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева