Федотов назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом». Московский клуб проиграл со счетом 0:3.

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось. Есть вопросы, есть пища для анализа. Бросается глаза мало открываний за спину от нашей линии атаки, пытаемся получать мяч в полупозиции.

Второй тайм сложно судить, нелепый и глупый пенальти. После замен было сложно. Пока мальчики были свежие, оказывали давление, но пока им рано конкурировать с зубрами футбола. Но по самоотдаче претензий нет», – сказал Федотов.

Федотов возглавил ЦСКА этим летом.

Ранее он тренировал «Сочи», с которым занял 2-е место в РПЛ.

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