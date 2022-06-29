Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Зенита»

Федотов назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Зенита»

29 июня 2022, 22:47
14

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом». Московский клуб проиграл со счетом 0:3.

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось. Есть вопросы, есть пища для анализа. Бросается глаза мало открываний за спину от нашей линии атаки, пытаемся получать мяч в полупозиции.

Второй тайм сложно судить, нелепый и глупый пенальти. После замен было сложно. Пока мальчики были свежие, оказывали давление, но пока им рано конкурировать с зубрами футбола. Но по самоотдаче претензий нет», – сказал Федотов.

  • Федотов возглавил ЦСКА этим летом.
  • Ранее он тренировал «Сочи», с которым занял 2-е место в РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Баринову готовят визу для вылета в Европу
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ 12
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1656532637
Дурачок ты Федотов,что Сочи оставил...Поделом тебе.
Ответить
Sky Spartak
1656533573
Красавчик.. сказал много проблем...есть над чем думать... Хотя не в моих это интересах )))
Ответить
sobaka120982
1656534210
Эх ты... у нас ты был богом, а там ты будешь в дерме
Ответить
jek718875
1656541778
В Сочи был генералом, здесь стал солдатом
Ответить
нейтральныйкакникто
1656545162
Причины названы-осталось их устранить, а это уже прямая работа-обязанность тренеров.Исправят ситуацию-хорошие тренеры , не исправят-зря получают тренерскую зарплату.......
Ответить
sochi-2013
1656562363
Вслед за Леней!
Ответить
vladimir-7
1656565922
Все верно сказал Федотов, гл. тренер и его тренерский штаб просмотрит молодых игроков, определит основной состав команды, выберет игроков под замену и окончательно сформирует состав команды, а окончательные выводы о принятых главным тренером и штабом решений, сделаем в конце сезона, а пока рано
Ответить
Главные новости
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
Вчера, 23:17
4
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
Вчера, 14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
Вчера, 14:30
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+