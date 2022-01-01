Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Федотов назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом». Московский клуб проиграл со счетом 0:3.

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось. Есть вопросы, есть пища для анализа. Бросается глаза мало открываний за спину от нашей линии атаки, пытаемся получать мяч в полупозиции.

Второй тайм сложно судить, нелепый и глупый пенальти. После замен было сложно. Пока мальчики были свежие, оказывали давление, но пока им рано конкурировать с зубрами футбола. Но по самоотдаче претензий нет», – сказал Федотов.

  • Федотов возглавил ЦСКА этим летом.
  • Ранее он тренировал «Сочи», с которым занял 2-е место в РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Кубок PARI Премьер. «Зенит» разгромил ЦСКА (3:0), забив два гола с пенальти 15
«Fan ID – убийца футбола!» Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку на матче 14
ЦСКА объяснил отсутствие Мухина, Кучаева, Набабкина и Ушакова в матче с «Зенитом» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +12936

    playsh 1 минуту назад

    Дурачок ты Федотов,что Сочи оставил...Поделом тебе.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11