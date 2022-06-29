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  • Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Его устраивают условия во Флоренции

Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Его устраивают условия во Флоренции

29 июня 2022, 20:41
12

Александр Кокорин не собирается покидать «Фиорентину».

Россиянина полностью устраивают условия во Флоренции. Он рассчитывает, что в новом сезоне будет получать больше игровой практики.

Интереса к форварду со стороны других клубов нет. Их отпугивает его зарплата.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (12)
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вальтер79
1656525086
вот он российский лег в деле бабки платят а ты сиди на лавке гуляй по флоренции главное бабки капают))))
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RdAMR10
1656525587
Ничего удивительного…
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jek718875
1656525713
КОКОША там в авторитете
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Давид59
1656525737
А-ха-ха!И меня бы такие условия устроили!
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derrik2000
1656526457
Не поддавайся, Санёк, на провокации! Дави макаронников своей ленью в их логове! ))))))))))) А потом, по окончании контракта, можно и на покой... )))
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Из Твери Леха
1656529223
Дои этих лохов, Саня))
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Soccerdealer63
1656529818
... и кто там говорит, что российским спортсменам что-то запрещают в мире? Играть...выступать в соревнованиях... Вот Кокорин Саша, например, ПРОСТО СРЁТ ИМ НА ГОЛОВУ В ИХ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ! И... ничего.... жуют молча)))
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Plyash
1656529826
Кока,дави финансами фиалок,пока не побелеют,дави италию,пока не пойдут по миру...Очень удачная спец.операция.
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sobaka120982
1656533791
Вот красавчик))) вцепился и черт отцепит)))) а что он в шоколаде, жизнь МАЛИНА! Сиди и получай мильяоны)))
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Oldtrafford83
1656565587
Давай Саня ЭБОни их карман как следует, Саня давай!!!)
Ответить
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