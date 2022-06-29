Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Его устраивают условия во Флоренции

Александр Кокорин не собирается покидать «Фиорентину».

Россиянина полностью устраивают условия во Флоренции. Он рассчитывает, что в новом сезоне будет получать больше игровой практики.

Интереса к форварду со стороны других клубов нет. Их отпугивает его зарплата.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.

Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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