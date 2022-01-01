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Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Его устраивают условия во Флоренции

Александр Кокорин не собирается покидать «Фиорентину».

Россиянина полностью устраивают условия во Флоренции. Он рассчитывает, что в новом сезоне будет получать больше игровой практики.

Интереса к форварду со стороны других клубов нет. Их отпугивает его зарплата.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +5701

    Давид59 3 минуты назад

    А-ха-ха!И меня бы такие условия устроили!

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    Рейтинг: +1038

    jek718875 3 минуты назад

    КОКОША там в авторитете

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    Рейтинг: +16058

    Cleaner 4 минуты назад

    Саша, ДЕРЖИСЬ!..)))

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    Рейтинг: +192

    RdAMR10 5 минут назад

    Ничего удивительного…

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    Рейтинг: +1246

    вальтер79 14 минут назад

    вот он российский лег в деле бабки платят а ты сиди на лавке гуляй по флоренции главное бабки капают))))

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    Рейтинг: +338

    Феникс 28 16 минут назад

    Канеш устраивают.Сидит на лавке, получвет миллионы.

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    Рейтинг: +1470

    Alex Y 20 минут назад

    Пускай тогда зарплату уменьшают))

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    Рейтинг: +16058

    Cleaner > Alex Y 3 минуты назад

    Контракт подписан. Пусть платят.)

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