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«Угол штрафной: замахиваешься и по проверенной». Смолов предсказал гол Овечкина «Амкалу»

«Динамо» опубликовало видео с игроками перед товарищеской игрой против «Амкала» (5:0).

«Смол и Ови обсудили сценарий матча и запланировали гол нашего нового форварда за несколько часов до начала встречи», – написала пресс-служба клуба.

«Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», – сказал Смолов Овечкину.

  • Овечкин забил гол на 11-й минуте с угла штрафной.
  • Смолов отдал хоккеисту пас пяткой.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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