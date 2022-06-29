«Угол штрафной: замахиваешься и по проверенной». Смолов предсказал гол Овечкина «Амкалу»

«Динамо» опубликовало видео с игроками перед товарищеской игрой против «Амкала» (5:0).

«Смол и Ови обсудили сценарий матча и запланировали гол нашего нового форварда за несколько часов до начала встречи», – написала пресс-служба клуба.

«Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», – сказал Смолов Овечкину.

Овечкин забил гол на 11-й минуте с угла штрафной.

Смолов отдал хоккеисту пас пяткой.

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