Зарема раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала экс-генпродюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID.

«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»?

В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!» Что-то здесь не так. И я не про внешность.

Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу.

Моe мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжeлой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод «паспорта» — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.

Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счeт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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