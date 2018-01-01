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Зарема раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала экс-генпродюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID.

«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»?

В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!» Что-то здесь не так. И я не про внешность.

Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу.

Моe мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжeлой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод «паспорта» — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.

Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счeт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:51
Комментарии15
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    Рейтинг: +1271

    moskowcity-petrv 10 минут назад

    Заремыч иногда нормально задвигает

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    Рейтинг: +45

    Аден 23 минуты назад

    Зарема красотка, реально. Во всех смыслах.

    1
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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr 24 минуты назад

    Если сходятся две бабы это очень серьёзно. Беды не миновать, полетят клочки по закоулочкам......

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    Рейтинг: +6062

    Viper for CSKA 39 минут назад

    Какая связь между Fan ID, МФЦ, Госуслугами с одной стороны и талонами на питание с другой? Про очереди в кассы Сбербанка не Зареме рассказывать, когда она вообще в последний раз там была? Я лично очереди в банках, особенно в СБ, наблюдаю регулярно. Закон о Fan ID бредовый и является ярким проявлением полицейщины, но "Ассоциации", в которые играет Зарема, похожи на шизофрению.

    1
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    Рейтинг: +1243

    Toomans 1 час назад

    Откуда же тебе самой знать, что такое Госуслуги и МФЦ, Зарема? Ты там когда последний раз-то была? Абсолютно неаргументированная ремарка. Пустословие, не иначе. говорю это как тот, кто сам является пользователем Госуслуг и МФЦ. Вообще нет понимания об административном управлении у барышни. Противно даже..

    0
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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr > Toomans 17 минут назад

    Ну, как же нет? А диплом магистра делового администрирования?
    Лёня так хвастался, так хвастался, что пустил скупую мужскую слезу на 100-летии Спартака.

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    Рейтинг: +8351

    R_a_i_n 1 час назад

    Канделаки это обыкновенный приспособленец. Что с верху скажут, то и будет вещать.

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    Рейтинг: +16

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

    Многие относятся как то злобно к зареме за то что она говорить и осуждает о том что многие очень многие даже у себя в голове осуждать бояться .... Она все прямо говорит она молодец... У нее есть яйца чтобы не молчать а говорить то что думает и как видит. Респект

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    Рейтинг: +330

    Fialet > 《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

    Не яйца у неё есть, а бабло Федуна, которое её всегда подстрахует.

    1
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    Рейтинг: +24988

    vladimir-7 2 часа назад

    Ух, женщина, пожалуй единственное официальное лицо, которое откровенно и с пониманием "сражается" за игроков и всех болельщиков. Зарема, браво!!!

    3
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    Рейтинг: +106

    ugc-gaming > vladimir-7 1 час назад

    она сражается за свои бабосики, которые зависят от посещаемости стадиона(ов)

    0
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    Рейтинг: +14604

    NewLife 2 часа назад

    Людям, которые вводят фан-уйди, наплевать на экономику клубов, они озабочены совсем другим - тотальная слежка в разных политических целях. На это деньги всегда есть.

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    Рейтинг: +24463

    bset 2 часа назад

    Дело на в удобстве. Это репрессивный закон и точка.

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    Рейтинг: +596

    чаппай > bset 1 час назад

    В нашей стране да. Но если бы я проживал в нормальном, не полицейском госу-ве, то вряд-ли был бы против подобных нововведений

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    Рейтинг: +8351

    R_a_i_n > чаппай 1 час назад

    Это где не полицейское государство? Пример?

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