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Зарема раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID

28 июня 2022, 11:51
21

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала экс-генпродюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID.

«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»?

В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!» Что-то здесь не так. И я не про внешность.

Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу.

Моe мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжeлой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод «паспорта» — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.

Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счeт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канделаки Тина Салихова Зарема
Комментарии (21)
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NewLife
1656407378
Людям, которые вводят фан-уйди, наплевать на экономику клубов, они озабочены совсем другим - тотальная слежка в разных политических целях. На это деньги всегда есть.
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vladimir-7
1656408000
Ух, женщина, пожалуй единственное официальное лицо, которое откровенно и с пониманием "сражается" за игроков и всех болельщиков. Зарема, браво!!!
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1656409844
Многие относятся как то злобно к зареме за то что она говорить и осуждает о том что многие очень многие даже у себя в голове осуждать бояться .... Она все прямо говорит она молодец... У нее есть яйца чтобы не молчать а говорить то что думает и как видит. Респект
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R_a_i_n
1656411840
Канделаки это обыкновенный приспособленец. Что с верху скажут, то и будет вещать.
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Toomans
1656412232
Откуда же тебе самой знать, что такое Госуслуги и МФЦ, Зарема? Ты там когда последний раз-то была? Абсолютно неаргументированная ремарка. Пустословие, не иначе. говорю это как тот, кто сам является пользователем Госуслуг и МФЦ. Вообще нет понимания об административном управлении у барышни. Противно даже..
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Viper for CSKA
1656414301
Какая связь между Fan ID, МФЦ, Госуслугами с одной стороны и талонами на питание с другой? Про очереди в кассы Сбербанка не Зареме рассказывать, когда она вообще в последний раз там была? Я лично очереди в банках, особенно в СБ, наблюдаю регулярно. Закон о Fan ID бредовый и является ярким проявлением полицейщины, но "Ассоциации", в которые играет Зарема, похожи на шизофрению.
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moskowcity-petrv
1656416055
Заремыч иногда нормально задвигает
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Беспонтий
1656416692
псина гавкает на псину
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paracetamol
1656420957
Всех баб гнать из футбола, потому как дуры!
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Snek
1656619040
Как говорит "Раз в год, даже палка стреляет", так и с Заремой, раз в год и она может что-то умное сказать.
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