Колосков: «Слова Заремы рассчитаны на устрашение РФС и судей. Это детский лепет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова Заремы Салиховой о Суперкубке России.

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что Суперкубок надо сразу отдать «Зениту»?

– Мы все привыкли к таким экстравагантным заявлениям. Думаю, и вы тоже. Нужно обязательно это комментировать? В свое время она выступила со словами, что бойкотирует чемпионат, потому что им не нравится судейство и т.д.

Все это – эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судейской коллегии. Просто – детский лепет. С одной стороны – неумение управлять своими эмоциями, в какой-то степени заявления являются провоцирующими. В частности – для болельщиков.

Но «Спартак» нигде не говорил о бойкоте. Да, они высказывали свое эмоциональное мнение, как лучше и т.д. И это вместо того, чтобы приехать в Питер и обыграть «Зенит». Вот на что надо нацеливаться, а не на то, что им чего-то не понравилось.

Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.

«Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное