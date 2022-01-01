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Колосков: «Слова Заремы рассчитаны на устрашение РФС и судей. Это детский лепет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова Заремы Салиховой о Суперкубке России.

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что Суперкубок надо сразу отдать «Зениту»?

– Мы все привыкли к таким экстравагантным заявлениям. Думаю, и вы тоже. Нужно обязательно это комментировать? В свое время она выступила со словами, что бойкотирует чемпионат, потому что им не нравится судейство и т.д.

Все это – эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судейской коллегии. Просто – детский лепет. С одной стороны – неумение управлять своими эмоциями, в какой-то степени заявления являются провоцирующими. В частности – для болельщиков.

Но «Спартак» нигде не говорил о бойкоте. Да, они высказывали свое эмоциональное мнение, как лучше и т.д. И это вместо того, чтобы приехать в Питер и обыграть «Зенит». Вот на что надо нацеливаться, а не на то, что им чего-то не понравилось.

  • Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16436

    paracetamol 18 секунд назад

    Дура баба, чё с нее взять?

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    Рейтинг: +14596

    NewLife 39 минут назад

    Молодец флюгерок, не боится Заремы)

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    Рейтинг: +592

    чаппай 45 минут назад

    Экстравагантным? Бл, в этом болоте любая свежая струя - экстравагантность. Хотя она говорит абсолютно нормальные вещи, чё до.бались то до неё?

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    Рейтинг: +8344

    R_a_i_n > чаппай 7 минут назад

    Многим не нравится, что Зарема говорит то, что другие произносить даже боятся.

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