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«3 трофея за 19 лет – это кошмар. Кажется, эпоха завершается». Мостовой – о Федуне в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет.

Он сделал многое для «Спартака», при этом очень многое не получилось. За 19 лет в клубе было мало побед на футбольном поле.

С такими возможностями три трофея – это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался», – считает Мостовой.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1166

    Taps 17 минут назад

    Гадил, гадит и будет гадить ...
    А баба евоная пиз_дела и будет пиз_деть.

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    Рейтинг: +700

    Конопляных дел мастер 25 минут назад

    Спартак и трофеи это слова антонимы. Гыгыгы

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    Рейтинг: +8338

    R_a_i_n > Конопляных дел мастер 11 секунд назад

    Каловых дел мастер и адекват это слова антонимы.

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    Рейтинг: +16194

    житель СПб 32 минуты назад

    Было бы хорошо! Ведь хуже уже быть не может. И никакой кубок, если по серьезному, успокаивать не должен. На самом деле все в российском футболе заинтересованы в возвращении настоящего Спартака.

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    Рейтинг: +794

    talgatnurzhanov2006 35 минут назад

    Ой ой ой, не суди да не судим будешь! Блин и это пишет казах, последствия советской системы ( чему и рад). Скажу честно что не рад результатам его правления и до сих пор хочу его отстранения, но!! Блин чел старался, стадион построил, академию... Но амбиции и эго сыграли свою роль и какой то игрочишка пытается что-то сказать, мне смешно. Я знаю свое место и я уверен диваники мне его еще 100 раз укажут, но ты брат не лезь в эту хрень! Так твой авторитет выше будет. С уважением.

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    Рейтинг: +8338

    R_a_i_n > talgatnurzhanov2006 3 минуты назад

    Все верно. Только последние предложение..погорячился...

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    Рейтинг: +131

    NET VOINE 52 минуты назад

    За 19 лет в клубе =====Хммм..Прикольно.А ведь этот Мостовой эти 19 лет даже пискнуть не смел против Федуна....Щас смелый стал.)))
    В дикой природе часто -----Шакалы сбегаются чтобы напасть на ослабевшего льва.

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    Рейтинг: +22895

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Это не эпоха, а скорее всего недоразумение. Несмотря на золото. Федун и футбол - понятия несовместимые.

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