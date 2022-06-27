«3 трофея за 19 лет – это кошмар. Кажется, эпоха завершается». Мостовой – о Федуне в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет.

Он сделал многое для «Спартака», при этом очень многое не получилось. За 19 лет в клубе было мало побед на футбольном поле.

С такими возможностями три трофея – это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался», – считает Мостовой.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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