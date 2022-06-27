Федун хочет покинуть исполком РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун может выйти из состава исполкома РФС.

У 66-летнего бизнесмена есть такое желание уже больше месяца.

Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но существует вероятность, что Федун покинет исполком по собственному желанию и будет выведен из списка на ближайшей конференции РФС.

Сегодня Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла».

Он владеет «Спартаком» с 2004 года.

В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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