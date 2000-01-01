Федун хочет покинуть исполком РФС

Лучше бы он покинул Россию.
К своим дружкам-ворам в лондон.
Владелец «Спартака» Леонид Федун может выйти из состава исполкома РФС.
У 66-летнего бизнесмена есть такое желание уже больше месяца.
Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но существует вероятность, что Федун покинет исполком по собственному желанию и будет выведен из списка на ближайшей конференции РФС.
- Сегодня Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла».
- Он владеет «Спартаком» с 2004 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.
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