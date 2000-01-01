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Федун хочет покинуть исполком РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун может выйти из состава исполкома РФС.

У 66-летнего бизнесмена есть такое желание уже больше месяца.

Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но существует вероятность, что Федун покинет исполком по собственному желанию и будет выведен из списка на ближайшей конференции РФС.

  • Сегодня Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла».
  • Он владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1166

    Taps 14 минут назад

    Лучше бы он покинул Россию.
    К своим дружкам-ворам в лондон.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +16194

    житель СПб 22 минуты назад

    Не надо хотеть - надо уходить!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22895

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Давно пора, не любит он футбол. А Заремке купит какую-нибудь другую дорогую игрушку, типа ледового шоу.

    1
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    Рейтинг: +19272

    derrik2000 1 час назад

    Как думаю, что здесь имеет место конфликт интересов.
    Точнее, конфликт (спецоперация) на Украине.
    Федун - уроженец Киева, провёл там детские и юношеские годы.
    Не хочет обострять свои ЛИЧНЫЕ отношения с родственниками на Украине, равно как и не хочет, чтобы в отношении него санкции действовали.
    Этим и объясняется то, что непосредственно принимать участие в финансировании ФК Спартак будет уже Лукойл, а не структуры Федуна.
    Лично мне от того, будет или не будет Федун рулить клубом - ни холодно ни жарко.
    Один положительный момент усматриваю - не будет или сведётся к минимуму "работа креативных менеджеров" клуба, да и бешеной башкирке вход в клуб будет НАГЛУХО закрыт.

    1
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    Рейтинг: +6177

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Верное решение, правильное

    1
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    Рейтинг: +578

    чаппай 1 час назад

    Это о многом говорит. Молодец, беспокоится о своей международной репутации и хочет остаться нормальным человеком

    2
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    Рейтинг: +655

    111Hunter111 > чаппай 1 час назад

    Короче обоооооосрался.

    3
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    Рейтинг: +2906

    Валерий2705 1 час назад

    Федун вечно чего то "хочет". Сняться с чемпионата, заткнуть хлебало зареме, передать спартак фанатам,выйти из состава исполкома... Но по итогу только и балаболит, как базарная баба. А по факту ему и его любимой эскортнице надо просто уйти из спартака, что бы все выдохнули.

    2
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    Рейтинг: +32096

    VVM1964 > Валерий2705 1 час назад

    Вот что за манера - говорить за всех ... (((

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    Рейтинг: +131

    NET VOINE > Валерий2705 1 час назад

    все выдохнули====Ну вот выдохнули...Чо дальше ? Помнится Федун как то предлагал некоторым купить Спартак за один рубль..При этом добавил --покупайте, но вы должны знать что на деятельность клуба Спартак необходимо пять миллиардов рублей в год. Ну чо Валерий2705 , хочешь ухода Федуна ? Тогда найди другого с такими деньгами.

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    Рейтинг: +131

    NET VOINE 1 час назад

    покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста ....Ну вот так сказали когда он из Лукойла ушел.

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