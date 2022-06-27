«Локомотив» интересуется 17-летним защитником, на которого претендует «Ювентус»

Защитник «Домжале» Митя Иленич заинтересовал «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

Скауты российского клуба уже запрашивали информацию о 17-летнем футболисте. За ним также пристально наблюдают «Ювентус», «Хоффенхайм» и «Славия».

Иленич – правый защитник.

Он стал вторым самым молодым футболистом после Яна Облака, дебютировавшим за сборную Словении до 21 года.

Митя провел 15 матчей за «Домжале» в прошлом сезоне, забил 3 гола.

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