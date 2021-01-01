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«Локомотив» интересуется 17-летним защитником, на которого претендует «Ювентус»

Защитник «Домжале» Митя Иленич заинтересовал «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

Скауты российского клуба уже запрашивали информацию о 17-летнем футболисте. За ним также пристально наблюдают «Ювентус», «Хоффенхайм» и «Славия».

  • Иленич – правый защитник.
  • Он стал вторым самым молодым футболистом после Яна Облака, дебютировавшим за сборную Словении до 21 года.
  • Митя провел 15 матчей за «Домжале» в прошлом сезоне, забил 3 гола.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +125

    NET VOINE 26 минут назад

    Локомотив против Ювентуса ? А Иленич типа вместо Ювентуса Локомотиа выберет.)))

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    Рейтинг: +526

    Nayturs 1 час назад

    Зачем? Чтобы купить его за дорого, все на этом заработают, а потом он уйдет бесплатно как Кухта и многие другие?

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