«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле (Sport.es)

Он вроде бы заявлял что останется в Барсе, однако продолжает тянуть.
«Барселона» до сих пор ждет ответ от Усмана Дембеле по поводу продления контракта.
Каталонский клуб выдвинул ультиматум 25-летнему футболисту – он должен определиться со своим будущим до 30 июня.
Если до этой даты ничего не изменится, «Барса» может отозвать предложение о новом договоре.
- В прошлом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
- Он выступает за «Барселону» с 2017 года.
- 1 июля француз станет свободным агентом, если стороны не согласуют продолжение сотрудничества.
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