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«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле (Sport.es)

27 июня 2022, 12:19
3

«Барселона» до сих пор ждет ответ от Усмана Дембеле по поводу продления контракта.

Каталонский клуб выдвинул ультиматум 25-летнему футболисту – он должен определиться со своим будущим до 30 июня.

Если до этой даты ничего не изменится, «Барса» может отозвать предложение о новом договоре.

  • В прошлом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
  • Он выступает за «Барселону» с 2017 года.
  • 1 июля француз станет свободным агентом, если стороны не согласуют продолжение сотрудничества.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (3)
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ilichkadr
1656323602
В Уфу его надо отправить на перевоспитание. Шамилька сделает из него человека.
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talgatnurzhanov2006
1656325310
45-ый ультиматум)
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zigbert
1656327550
Он вроде бы заявлял что останется в Барсе, однако продолжает тянуть.
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