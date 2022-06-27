«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле (Sport.es)

«Барселона» до сих пор ждет ответ от Усмана Дембеле по поводу продления контракта.

Каталонский клуб выдвинул ультиматум 25-летнему футболисту – он должен определиться со своим будущим до 30 июня.

Если до этой даты ничего не изменится, «Барса» может отозвать предложение о новом договоре.

В прошлом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

Он выступает за «Барселону» с 2017 года.

1 июля француз станет свободным агентом, если стороны не согласуют продолжение сотрудничества.

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