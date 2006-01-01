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«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле (Sport.es)

«Барселона» до сих пор ждет ответ от Усмана Дембеле по поводу продления контракта.

Каталонский клуб выдвинул ультиматум 25-летнему футболисту – он должен определиться со своим будущим до 30 июня.

Если до этой даты ничего не изменится, «Барса» может отозвать предложение о новом договоре.

  • В прошлом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
  • Он выступает за «Барселону» с 2017 года.
  • 1 июля француз станет свободным агентом, если стороны не согласуют продолжение сотрудничества.

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +96851

    zigbert 57 минут назад

    Он вроде бы заявлял что останется в Барсе, однако продолжает тянуть.

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    Рейтинг: +791

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    45-ый ультиматум)

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 2 часа назад

    В Уфу его надо отправить на перевоспитание. Шамилька сделает из него человека.

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