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  • Фанат «Актобе» получит пожизненный абонемент от клуба. Он смотрел за игрой команды через стадионную щель

Фанат «Актобе» получит пожизненный абонемент от клуба. Он смотрел за игрой команды через стадионную щель

26 июня 2022, 22:37
1

Болельщик «Актобе» смотрел матч 15-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» через щель в стадионе. На ситуацию обратил внимание аким (глава) области.

«Дорогие актобинцы, помогите найти болельщика!

Парень следил за первым таймом сквозь щелку, через которую видно лишь треть поля. Потом я уговорил работников стадиона пустить его на трибуны на второй тайм.

Аким области увидел это фото. Со мной связались представители клуба, попросили найти парнишку. Аким хочет предоставить ему вечный абонемент на посещение домашних матчей «Актобе». Давайте найдeм болельщика. Прошу помочь», – написал журналист Айдын Кожахмет.

  • «Актобе» победил «Астану» со счетом 4:1.
  • Актобинцы поднялись на 3-е место.
  • «Астана» лидирует в чемпионате.

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Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
Казахстан. Премьер-лига Актобе
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1656309245
Не знаю его.
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