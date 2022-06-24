«Бавария» отклонила очередное предложение «Барсы» по Левандовски

«Бавария» и «Барселона» не могут согласовать детали сделки по переходу нападающего Роберта Левандовски.
По информации The Telegraph, немецкий клуб отклонил новое предложение «Барсы» в размере 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.
«Бавария» требует за 33-летнего поляка 40 миллионов евро без учета бонусов.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость нападающего – 45 миллионов евро.
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Источник: The Telegraph