Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

«Бавария» отклонила очередное предложение «Барсы» по Левандовски

«Бавария» и «Барселона» не могут согласовать детали сделки по переходу нападающего Роберта Левандовски.

По информации The Telegraph, немецкий клуб отклонил новое предложение «Барсы» в размере 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

«Бавария» требует за 33-летнего поляка 40 миллионов евро без учета бонусов.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость нападающего – 45 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Роналду может заменить Левандовски в «Баварии» 3
Салихамиджич: «Жду Левандовски на тренировке 12 июля. У него контракт с «Баварией»
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь» 3
Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:02
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +899

    Юрэс 10 минут назад

    БАВАРИЯ молодец!!!
    Футбалёры просто АХ......ЕЛИ!!!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11