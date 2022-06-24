«Бавария» отклонила очередное предложение «Барсы» по Левандовски

«Бавария» и «Барселона» не могут согласовать детали сделки по переходу нападающего Роберта Левандовски.

По информации The Telegraph, немецкий клуб отклонил новое предложение «Барсы» в размере 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

«Бавария» требует за 33-летнего поляка 40 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость нападающего – 45 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное