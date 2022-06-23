Усман Дембеле получил предложения от четырех клубов

Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.

У 25-летнего футболиста есть предложение от каталонского клуба о продлении контракта, но стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки.

Также на француза претендуют «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

Дембеле выступает за «Барсу» с 2017 года.

В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

Его контракт истекает 30 июня.

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