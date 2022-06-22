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Усман Дембеле получил предложения от четырех клубов

Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.

У 25-летнего футболиста есть предложение от каталонского клуба о продлении контракта, но стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки.

Также на француза претендуют «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

  • Дембеле выступает за «Барсу» с 2017 года.
  • В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
  • Его контракт истекает 30 июня.

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Источник: Marca

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