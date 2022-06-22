«Идиоты, дебилы». «Зенит» ответил «Спартаку» своим сюжетом из «Ералаша»

Пресс-служба «Зенита» сделала ответ «Спартаку» на его презентацию календаря нового сезона РПЛ. Спартаковцы использовали сюжеты из киножурнала «Ералаш».

В ролике «Зенита» фанаты «Спартака» представлены юношей из «Ералаша», который смотрит футбол и недоволен игрой своей команды.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

Действующий чемпион России – «Зенит».

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