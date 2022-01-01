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«Идиоты, дебилы». «Зенит» ответил «Спартаку» своим сюжетом из «Ералаша»

Пресс-служба «Зенита» сделала ответ «Спартаку» на его презентацию календаря нового сезона РПЛ. Спартаковцы использовали сюжеты из киножурнала «Ералаш».

В ролике «Зенита» фанаты «Спартака» представлены юношей из «Ералаша», который смотрит футбол и недоволен игрой своей команды.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 18:54
Комментарии9
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  • ...
    Рейтинг: +984

    fakeid 24 минуты назад

    реально дебилы в тарасятнике. сцущие сввиньи, даже дизлайки отключили у себя в телеграме, настолько днища тупорылые.

    0
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    Рейтинг: +1280

    Дубина > fakeid 16 минут назад

    О у тебя подгорело,аль стало стыдно за помойку блеклую?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +984

    fakeid > Дубина 9 минут назад

    за бледно-розовую тарасофскую помойку всегда стыдно)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1280

    Дубина > fakeid 6 минут назад

    Так радужные то все у газпроме,чего только один дзюба стоит)) Стыдно!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1280

    Дубина 51 минуту назад

    Позор газпрому!
    С блекло голубых вся страна РЖЕТ!!!!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +8255

    R_a_i_n 1 час назад

    Дно не пробито еще. Дно Питером еще будет пробиваться. Год будет веселый.

    3
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    Рейтинг: +23

    Аден 1 час назад

    Ну и ипланы. Одно слово бомжи.

    4
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    Рейтинг: +606

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Громадные и разгромные цифры счёта в пользу Зенита на экране это факт. Макнули хряковскую службу в очередной раз. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +19

    RedMaksim97 1 час назад

    Что Зенит идиоты и дебилы, что Спартак идиоты и дебилы ‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️ позорище. Детский сад

    1
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