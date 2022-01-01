«Идиоты, дебилы». «Зенит» ответил «Спартаку» своим сюжетом из «Ералаша»

реально дебилы в тарасятнике. сцущие сввиньи, даже дизлайки отключили у себя в телеграме, настолько днища тупорылые.
Пресс-служба «Зенита» сделала ответ «Спартаку» на его презентацию календаря нового сезона РПЛ. Спартаковцы использовали сюжеты из киножурнала «Ералаш».
В ролике «Зенита» фанаты «Спартака» представлены юношей из «Ералаша», который смотрит футбол и недоволен игрой своей команды.
- Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
- Полностью календарь можно посмотреть здесь.
- Действующий чемпион России – «Зенит».
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