Глава Примеры Тебас: «В «ПСЖ» нас всех считают дураками. Для этого клуба правила не существуют»

Хавьер Тебас, глава Примеры, продолжил публичную перепалку с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он считает нас всех дураками, даже он не верит в свою ложь и приходит к испанскому СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нувориша нести в массы свою мантру.

Для «ПСЖ» не существует никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана», – приводи слова Тебаса «Чемпионат» со ссылкой на социальную сеть.

Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.

В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.

Аль-Хелаифи считает Примеру умирающей лигой.

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