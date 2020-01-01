Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Глава Примеры Тебас: «В «ПСЖ» нас всех считают дураками. Для этого клуба правила не существуют»

Хавьер Тебас, глава Примеры, продолжил публичную перепалку с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он считает нас всех дураками, даже он не верит в свою ложь и приходит к испанскому СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нувориша нести в массы свою мантру.

Для «ПСЖ» не существует никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана», – приводи слова Тебаса «Чемпионат» со ссылкой на социальную сеть.

  • Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
  • В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.
  • Аль-Хелаифи считает Примеру умирающей лигой.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар ушел (Foot Mercato) 4
«Ему следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры 9
Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» не играть в Лиге чемпионов 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:21
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16130

    житель СПб 19 минут назад

    По сути испанец прав - то, что творят парижане, не укладывается ни во что нормальное!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11