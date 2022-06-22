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  • Глава Примеры Тебас: «В «ПСЖ» нас всех считают дураками. Для этого клуба правила не существуют»

Глава Примеры Тебас: «В «ПСЖ» нас всех считают дураками. Для этого клуба правила не существуют»

22 июня 2022, 16:21
2

Хавьер Тебас, глава Примеры, продолжил публичную перепалку с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он считает нас всех дураками, даже он не верит в свою ложь и приходит к испанскому СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нувориша нести в массы свою мантру.

Для «ПСЖ» не существует никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана», – приводи слова Тебаса «Чемпионат» со ссылкой на социальную сеть.

  • Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
  • В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.
  • Аль-Хелаифи считает Примеру умирающей лигой.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ
Комментарии (2)
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житель СПб
1655904529
По сути испанец прав - то, что творят парижане, не укладывается ни во что нормальное!
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Stavr007
1655907459
закредитованные испанские банктроты зарыдали устами главы примеры, сейчас пошла эра денежных мешков, на тявкающих должников никто из них не обращает внимание
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