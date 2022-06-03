Президент Ла Лиги Тебас пожаловался в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити», на очереди – «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился в УЕФА с целью наказать два клуба.

Он пожаловался на «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Также Тебас собирается подать жалобу на «ПСЖ», но пока этого не произошло.

Президент Ла Лиги считает, что эти клубы нарушают финансовые правила УЕФА и угрожают экосистеме футбола.

По мнению Тебаса, «Сити» и «ПСЖ» спонсируют государства, что запрещено, а «Ювентус» прибегает к мошенничеству с бухгалтерским учетом.

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