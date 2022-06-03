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Президент Ла Лиги Тебас пожаловался в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити», на очереди – «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился в УЕФА с целью наказать два клуба.

Он пожаловался на «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Также Тебас собирается подать жалобу на «ПСЖ», но пока этого не произошло.

Президент Ла Лиги считает, что эти клубы нарушают финансовые правила УЕФА и угрожают экосистеме футбола.

По мнению Тебаса, «Сити» и «ПСЖ» спонсируют государства, что запрещено, а «Ювентус» прибегает к мошенничеству с бухгалтерским учетом.

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Источник: AS

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Сегодня, 17:52
Комментарии5
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    Рейтинг: +1556

    Psih86 23 минуты назад

    Интересно откуда деньги у Реала? Задайся лучше этим вопросом...

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    Рейтинг: +65121

    portero 1 час назад

    ПСЖ это уникальный клуб, шейхи бабло валят в него государство и чинуши за него вписываются а он в говне! и это очень хорошо!!!!

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    Рейтинг: +98

    NET VOINE > portero 1 час назад

    Чем хорошо ? Для кого хорошо ?

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    Рейтинг: +11840

    DeStar 2 часа назад

    ну сити и псж явно что-то мутят. Особенно парижане.. Но что поделать ,по мне так система за контролями бабла либо должна отсутствовать и пусть тратят сколько хотят и чьи хотят деньги, либо по жесткому и за всеми
    А то наказать какой рпл клуб или того, кто и защититься не может
    А таких как псж и сити уефа вообще не замечает..

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    Рейтинг: +98

    NET VOINE > DeStar 1 час назад

    А то наказать какой рпл клуб========Думаешь зря наказали рпл клуб ? Через это и путина агрессора наказывают. Батька ваш что то юлит.С аэродромов Беларуси самолеты (не беларусские) летят бомбить соседнюю страну....Так могут и беларусские клубы наказать, с батькой заодно. Думаешь не виноватых накажут ?

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