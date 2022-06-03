Президент Ла Лиги Тебас пожаловался в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити», на очереди – «ПСЖ»

Интересно откуда деньги у Реала? Задайся лучше этим вопросом...
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился в УЕФА с целью наказать два клуба.
Он пожаловался на «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Также Тебас собирается подать жалобу на «ПСЖ», но пока этого не произошло.
Президент Ла Лиги считает, что эти клубы нарушают финансовые правила УЕФА и угрожают экосистеме футбола.
По мнению Тебаса, «Сити» и «ПСЖ» спонсируют государства, что запрещено, а «Ювентус» прибегает к мошенничеству с бухгалтерским учетом.
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