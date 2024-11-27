«Бавария» извинилась за баннер фанатов, оскорбивший президента «ПСЖ»

«Бавария» опубликовала заявление в связи с оскорблением президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Во вторник команды встречались в Мюнхене в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» выиграла со счетом 1:0.

Фанаты на «Альянц Арене» вывесили два баннера, адресованные президенту «ПСЖ». На одном из них было написано: «Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»

«Бавария» хотела бы принести извинения за то, что ее соперники и их представители на стадионе почувствовали себя оскорбленными подобным образом.

Клуб хотел бы пояснить, что эти баннеры не были одобрены «Баварией» и не отражают нашу позицию. Они не соответствуют хорошим и давним отношениям между двумя клубами.

Тон этих баннеров также противоречит стилю «Баварии» и уважительным отношениям, которые клуб поддерживает со своими международными партнерами», – говорится в заявлении.

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