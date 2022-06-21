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«Ему следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявления главы Примеры Хавьер Тебаса.

  • Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
  • В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.

«Кто такой Тебас? Я не знаю этого человека. Наш стиль – не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираю мириться с тем, что другие пытаются дать мне уроки.

Мне все равно, что он говорит. У нас свой проект, который мы собираемся реализовать. Тебасу следует сосредоточиться на своей лиге, которая умирает», – сказал Аль-Хелаифи.

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Источник: Marca

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Комментарии9
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    Рейтинг: +1029

    zagrizlik 3 часа назад

    Умом не блещет.

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    Рейтинг: +723

    Suvorov51 3 часа назад

    Не могу понять, как можно умирать. почти все выиграв в гейропе, хорошо бы так умирала РПЛ, но мы то точно умираем благодаря ПРОМКВАСУ, а там чемпионат на ходу и они умирают, да ты посмотри , что в России творит ПРОМКВАС. вот это действительно смерть Российскому футболу

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    Рейтинг: +1813

    Maxi_7 4 часа назад

    Тебас тот ещё ушлый перец со своими скелетами, конечно, но в данном случае поддержу его, потому, что понятно, что жаловаться в УЕФА на псж смысла нет, потому, что в самой УЕФА президент псж уже давно всех купил кого нужно, чтобы они закрывали глаза на аxy_лиард его вливаний в клуб, в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил и ограничений по ФФП... но хотя бы таким образом стоит привлекать внимание общественности, чтобы бесталантные в плане управления клубом мартышки с кучей денег не забывали кто они такие на самом деле...
    Ну и опять-таки, чем больше они вливают денег в этот "проект", тем приятней будет наблюдать за их очередным позором в грядущем сезоне...)

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    Рейтинг: +1018

    Hoahin 4 часа назад

    Так умирает, что за 10 лет по 7 раз испанские клубы выиграли лигу чемпионов и лигу Европы (французские ни разу за всю историю не брали эти кубки) Чья лига помойка, так в первую очередь Франции))

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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > Hoahin 1 час назад

    Марсель брал ЛЧ в 92/93 гг

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    Рейтинг: +17

    odessakmv 4 часа назад

    Арабо-африканское государство Франция - давно уже не Еуропа

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    Рейтинг: +1095

    mama1991 4 часа назад

    глупый чучмек... по моему париш умирает, а его еще и грабят на смертном одре))))

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    Рейтинг: +1292

    Artemka444 4 часа назад

    А Франция то давно умерла, как лига!!!!

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    Рейтинг: +524

    SpartakMoskwa > Artemka444 3 часа назад

    Она толком и не жила не когда, мусорная лига

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