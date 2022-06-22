«Ему следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявления главы Примеры Хавьер Тебаса.

Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.

В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.

«Кто такой Тебас? Я не знаю этого человека. Наш стиль – не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираю мириться с тем, что другие пытаются дать мне уроки.

Мне все равно, что он говорит. У нас свой проект, который мы собираемся реализовать. Тебасу следует сосредоточиться на своей лиге, которая умирает», – сказал Аль-Хелаифи.

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