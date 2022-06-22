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  • «Ему следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

«Ему следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

22 июня 2022, 11:51
8

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявления главы Примеры Хавьер Тебаса.

  • Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
  • В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.

«Кто такой Тебас? Я не знаю этого человека. Наш стиль – не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираю мириться с тем, что другие пытаются дать мне уроки.

Мне все равно, что он говорит. У нас свой проект, который мы собираемся реализовать. Тебасу следует сосредоточиться на своей лиге, которая умирает», – сказал Аль-Хелаифи.

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Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (8)
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Artemka444
1655888476
А Франция то давно умерла, как лига!!!!
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odessakmv
1655889219
Арабо-африканское государство Франция - давно уже не Еуропа
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Hoahin
1655890302
Так умирает, что за 10 лет по 7 раз испанские клубы выиграли лигу чемпионов и лигу Европы (французские ни разу за всю историю не брали эти кубки) Чья лига помойка, так в первую очередь Франции))
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Maxi_7
1655890482
Тебас тот ещё ушлый перец со своими скелетами, конечно, но в данном случае поддержу его, потому, что понятно, что жаловаться в УЕФА на псж смысла нет, потому, что в самой УЕФА президент псж уже давно всех купил кого нужно, чтобы они закрывали глаза на аxy_лиард его вливаний в клуб, в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил и ограничений по ФФП... но хотя бы таким образом стоит привлекать внимание общественности, чтобы бесталантные в плане управления клубом мартышки с кучей денег не забывали кто они такие на самом деле... Ну и опять-таки, чем больше они вливают денег в этот "проект", тем приятней будет наблюдать за их очередным позором в грядущем сезоне...)
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zagrizlik
1655894655
Умом не блещет.
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