Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

«Раконьяц и Гайич дойдут до уровня Ивановича и Видича». Агент – о новичках «Локо» и ЦСКА

Сербский футбольный агент Боян Остожич прокомментировал переходы двух игроков в РПЛ.

«Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконьяц и Гайич – классные футболисты. Они наверняка привлекут много внимания – и, возможно, дойдут до уровня Бано Ивановича и Неманьи Видича. Я думаю, что при определенных раскладах они смогут достичь их уровня», – сказал агент.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти
Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев из-за травмы, полученной на сборе
Семак рассказал о ситуации с продлением контракта с «Зенитом» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

22.06.2022 10:38
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11