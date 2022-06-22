«Раконьяц и Гайич дойдут до уровня Ивановича и Видича». Агент – о новичках «Локо» и ЦСКА

Сербский футбольный агент Боян Остожич прокомментировал переходы двух игроков в РПЛ.

Нападающий Марко Раконьяц перешел в «Локомотив». Клуб заплатил за него 2,5 млн евро.

Защитник Милан Гайич перешел на правах свободного агента в ЦСКА.

«Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконьяц и Гайич – классные футболисты. Они наверняка привлекут много внимания – и, возможно, дойдут до уровня Бано Ивановича и Неманьи Видича. Я думаю, что при определенных раскладах они смогут достичь их уровня», – сказал агент.

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