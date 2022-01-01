ЦСКА объявил о переходе сербского защитника Гайича

Отлично! Добро пожаловать на скамейку запасных!
Ну или пару игр сыграет и в аренду уйдёт. Классика!
Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА.
26-летний футболист перешел в московский клуб на правах свободного агента.
Серб заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Вероятно, он возьмет 22-й игровой номер.
- В составе «Црвены Звезды» Гайич забил 6 голов и сделал 25 ассистов в 120 матчах.
- У него есть опыт выступлений за «Бордо».
- Рыночная стоимость новичка ЦСКА – 2,8 миллиона евро.