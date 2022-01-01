ЦСКА объявил о переходе сербского защитника Гайича

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА.

26-летний футболист перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Серб заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Вероятно, он возьмет 22-й игровой номер.