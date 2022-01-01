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ЦСКА объявил о переходе сербского защитника Гайича

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА.

26-летний футболист перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Серб заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Вероятно, он возьмет 22-й игровой номер.

  • В составе «Црвены Звезды» Гайич забил 6 голов и сделал 25 ассистов в 120 матчах.
  • У него есть опыт выступлений за «Бордо».
  • Рыночная стоимость новичка ЦСКА – 2,8 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11620

    BRO_football 1 час назад

    Отлично! Добро пожаловать на скамейку запасных!
    Ну или пару игр сыграет и в аренду уйдёт. Классика!

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