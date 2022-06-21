«Арсенал» объявил о трансфере Виейры из «Порту». За него заплатили 40 миллионов

Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра перешел в лондонский «Арсенал».

Условия сделки не разглашаются. Сообщалось, что португалец заключит с «Арсеналом» контракт до 2027 года, а трансфер обойдется лондонцам в 40 миллионов евро.

Виейра – воспитанник «Порту».

Он провел за основную команду 76 матчей, забил 10 голов и сделал 18 ассистов.

В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом «Порту», отдав 14 ассистов в 27 матчах чемпионата.

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