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«Арсенал» объявил о трансфере Виейры из «Порту». За него заплатили 40 миллионов

Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра перешел в лондонский «Арсенал».

Условия сделки не разглашаются. Сообщалось, что португалец заключит с «Арсеналом» контракт до 2027 года, а трансфер обойдется лондонцам в 40 миллионов евро.

  • Виейра – воспитанник «Порту».
  • Он провел за основную команду 76 матчей, забил 10 голов и сделал 18 ассистов.
  • В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом «Порту», отдав 14 ассистов в 27 матчах чемпионата.

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Источник: сайт «Арсенала»

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