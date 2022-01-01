«Арсенал» заплатит «Порту» 40 миллионов за Виейра (The Athletic)

Думал Патрик его имя((( Тогда Артета должен поменять фамилию на Венгера?
Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра близок к переходу в лондонский «Арсенал».
По информации The Athletic, 22-летний португалец должен в ближайшее прилететь в Лондон, чтобы подписать контракт с клубом на пять лет.
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Переход Виейра – инициатива главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.
- Виейра – атакующий полузащитник.
- Он забил 7 голов и отдал 16 ассистов в 39 матчах минувшего сезона.