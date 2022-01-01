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«Арсенал» заплатит «Порту» 40 миллионов за Виейра (The Athletic)

Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра близок к переходу в лондонский «Арсенал».

По информации The Athletic, 22-летний португалец должен в ближайшее прилететь в Лондон, чтобы подписать контракт с клубом на пять лет.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Переход Виейра – инициатива главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

  • Виейра – атакующий полузащитник.
  • Он забил 7 голов и отдал 16 ассистов в 39 матчах минувшего сезона.

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +787

    talgatnurzhanov2006 34 минуты назад

    Думал Патрик его имя((( Тогда Артета должен поменять фамилию на Венгера?

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