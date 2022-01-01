Стерлингу интересен переход в «Челси». Он впечатлен амбициями новых владельцев клуба

По игре Стерлинг, несомненно, в порядке. Одного не пойму -а что, у старого владельца "Челси" амбиций было меньше? Сомневаюсь.....
Вингер Рахим Стерлинг готов этим летом сменить «Манчестер Сити» на «Челси».
27-летний футболист впечатлен амбициями новых владельцев лондонского клуба – Тодда Боли и его партнеров.
При этом англичанин не против покинуть АПЛ и поиграть в другом чемпионате.
«Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.
- Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.
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