Стерлингу интересен переход в «Челси». Он впечатлен амбициями новых владельцев клуба

Вингер Рахим Стерлинг готов этим летом сменить «Манчестер Сити» на «Челси».

27-летний футболист впечатлен амбициями новых владельцев лондонского клуба – Тодда Боли и его партнеров.

При этом англичанин не против покинуть АПЛ и поиграть в другом чемпионате.

«Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.

Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.

Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.

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