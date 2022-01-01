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Стерлингу интересен переход в «Челси». Он впечатлен амбициями новых владельцев клуба

Вингер Рахим Стерлинг готов этим летом сменить «Манчестер Сити» на «Челси».

27-летний футболист впечатлен амбициями новых владельцев лондонского клуба – Тодда Боли и его партнеров.

При этом англичанин не против покинуть АПЛ и поиграть в другом чемпионате.

«Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.

  • Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
  • Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +424

    R-W_warrior 27 минут назад

    По игре Стерлинг, несомненно, в порядке. Одного не пойму -а что, у старого владельца "Челси" амбиций было меньше? Сомневаюсь.....

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