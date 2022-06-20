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  • Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной

Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной

20 июня 2022, 17:35
13

Сборные России и Украины предлагали Узбекистану сыграть товарищеские матчи, но получили отказ от местной федерации футбола.

По информации Eurostavka, запрос от РФС приходил пару недель назад. ФФУ обращалась с таким же запросом – им тоже отказали.

«Причина понятная», – сообщил источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Eurostavka
Весь мир Узбекистан Россия Украина
Комментарии (13)
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oyabun
1655738019
Почему бы, по понятной причине, не выпнуть всех узбекских гастарбайтеров из нашей страны?
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Вомбат
1655747206
А где все эти умники, кто призывал РФС срочно подать заявление на переход в азиатскую конфедерацию и с важным видом пророчил победы наших клубов в азиатском кубке чемпионов?
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alex1951
1655748720
Господа,господа...давайте без фанатизма... Узбекистон не хочут проиграть. Им насррать на ваши отношения .Рейтинг важнее. А у вас одна политика в башке. ................................................ Хочэтэ жить - смените Царя......(есть такие или только 3.14 болы)
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