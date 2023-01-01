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Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной

Сборные России и Украины предлагали Узбекистану сыграть товарищеские матчи, но получили отказ от местной федерации футбола.

По информации Eurostavka, запрос от РФС приходил пару недель назад. ФФУ обращалась с таким же запросом – им тоже отказали.

«Причина понятная», – сообщил источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Eurostavka

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Комментарии4
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    Рейтинг: +32117

    oyabun 29 минут назад

    Почему бы, по понятной причине, не выпнуть всех узбекских гастарбайтеров из нашей страны?

    3
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    ...
    Рейтинг: +322

    Fialet > oyabun 26 минут назад

    Вот и я об этом подумал.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +465

    borusse > oyabun 1 минуту назад

    их бы в России не было, если бы вы умели работать

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1088

    mama1991 50 минут назад

    ближе к зиме поговорим, если захотим конечно....

    0
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