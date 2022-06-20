Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной

Сборные России и Украины предлагали Узбекистану сыграть товарищеские матчи, но получили отказ от местной федерации футбола.

По информации Eurostavka, запрос от РФС приходил пару недель назад. ФФУ обращалась с таким же запросом – им тоже отказали.

«Причина понятная», – сообщил источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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