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Орлов – «Спартаку»: «Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?»

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном бойкоте со стороны «Спартака» матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» – против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема. По идее – «Динамо», финалист Кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе. Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?

Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку. «Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает», – сказал Орлов.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +657

    Suvorov51 44 минуты назад

    Все финалы кубков длжны проходить в столице на Луже и только так должно быть и не важно кто в финале, а так у нас все воротит ПРОМКВАС И ЕГО ЛИЗУНЫ, а Флюгер - Орлов отрабатывает свой кусок масла, так что на его трепотня не обращайте внимание

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    Рейтинг: +2683

    nemolod 53 минуты назад

    Вообще на будущее в регламенте Кубков страны необходимо внести положение ,чтобы финал проводился только на нейтральном поле,а то страна большая ,а место проведения обычно Москва или Питер! Тем более время проведения-лето могли бы и за Уралом провести финал-там тоже смотрят и играют в футбол!

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    Рейтинг: +1944

    morgan59 1 час назад

    Зенит ! Покажите чего вы стоите, перенесите матч в Лужники или на Открытие Арену. Если вы такие уверенные в себе устройте разгром на выезде. В этой встрече буду за Спартак болеть и в случае победы аплодировать стоя.

    0
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    Рейтинг: +10255

    alp > morgan59 1 час назад

    Зенит за последние года трижды сыграл в москве против одного в спб. так что московская очередь играть в питере. и хватит скулить. локо сыграл без истерики

    1
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > morgan59 46 минут назад

    Зенит, как и иная другая команда не в праве навязывать что-либо РПЛ, РФС.
    Бесспорно, нужен документ, в котором должны быть прописаны порядок и место проведения кубковых матчей.
    Всё остальное бла бла бла это к бабкам на обсуждение на лавочке у парадной.

    0
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr 1 час назад

    Геннадий Сергеевич, ну ты и хватил. Какие вызовы и кому в нынешнем Спартаке они нужны!? Не команда, а сплошная тамагочи.

    1
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    Рейтинг: +10255

    alp 1 час назад

    все вполне объяснимо = после 7:1 очко жим жим, вот и придумывают всякие нелепые отмазки для оправдания грядущей дежурной пятерочке :-) поле им не то.. Зениту где скажут, там и играют без лишнего словоблудия.

    1
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    Рейтинг: +1732

    mahan 1 час назад

    Орлов объясни лучше почему стадиона в Питере изначально не было в списках рассмотрения, а потом резко появился и его приняли, даже концерт перенесли. Почему бы матч не провести в Нижнем Новгороде или Казани ? И почему назначили на матч судей которые постоянно судят в сторону Зенита, а не пригласили судей иностранцев ? И раз Зенит чемпион он должен выходить и доказывать это, а не делать всё для того, чтобы победить уже вне поля. Подарите зрителям красивый футбол на нейтральном поле и с честным судейством.

    1
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > mahan 1 час назад

    Сам придумал или у кого-то списал?

    0
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    Рейтинг: +3310

    Беспонтий 1 час назад

    ну поезжайте в питер мрачно и сурово
    победа не важна
    хотя это не ново
    хотя б заедьте в ухо комментатору орлову
    --------------------------------------------
    жаль пенса
    но достал уже даже меня
    с одна тысяча и девятьсот
    семьдесят седьмого года

    2
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    Рейтинг: +14374

    NewLife 1 час назад

    Гена, а почему бы тебе не адресовать такое обращение к своим немытым ребятам: мол "ребята, докажите, чего вы стоите!", не теряйте свою репутацию псевдо чемпионов, потребуйте перенести игру в Казань или Нижний, а ?

    4
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > NewLife 1 час назад

    Ну, и с каких это пор команда должна что-то требовать? Команда должна играть там где скажут. Сам-то пытался у своего начальника что-либо требовать? Пинка под зад получил, а NewLife ?

    0
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    Рейтинг: +14374

    NewLife > ilichkadr 56 минут назад

    Посмотри, что Гена пишет "ребятам". Так что разбирайтесь у себя в помойке сами.

    0
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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > NewLife 35 минут назад

    Гена такой же балабол как и ты. Что обсуждать, если решение уже принято?
    Гена пожилой человек, советской закалки и ему невдомёк, что честь, совесть, репутация осталась в прошлом.
    P.S. Если владельцу клуба по-барабану, то что тогда призывать "ребят", которым на репутацию команды просто насрать? Бабло не пахнет.......

    0
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    Рейтинг: +10628

    Алексей З 1 час назад

    Гена ( очередной выкормлишь Газпрома), на понял-понял жену свою или детей бери.
    Красно-белые Лужники всё и всем доказали. Как же вы чемпионы обыграв нас 7:1, просто обос...лись играть даже на нейтральном поле. Разве это не вызов ? Докажите чего вы стоите, обыграйте Спартак вне Питера. Кишка у вас тонка.Бз...ди....ло...ва...тые ребята.

    3
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    Рейтинг: +3310

    Беспонтий > Алексей З 1 час назад

    пить разрешили доктора?
    ну наконец то
    узнаю
    ура

    4
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    Рейтинг: +2894

    Валерий2705 > Алексей З 1 час назад

    Как же хорошо, когда свиные понимают, что даже 1-1 в ничего не решающем для чемпиона матче, это уже - ДОКАЗАЛИ! Вот только 7-1, это на долгие годы) а так в целом молодец, ищешь во всем позитивное, скоро будете говорить: "не, ну 6-1 это не 7-1, прогрессирует команда"))) доказатели с 10-го места)

    2
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    Рейтинг: +16081

    житель СПб 1 час назад

    Играть в Питере - несправедливо. Но Спартак больше всего кричит не по этой причине. А потому - что не верит в себя.

    2
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    Рейтинг: +10628

    Алексей З > житель СПб 1 час назад

    Давай не будем клеймо ставить .
    Верит-не верит , не серьёзное обвинение. Тоже самое и про Зенит можно говорить.
    Спартак не отказывался играть за Супер кубок !!!!
    Место встречи , вопрос принципиальный.
    Нижний, Казань , ну что мешало ?
    Не стоит врать и лукавить.
    Сами дали повод.
    Я , например гордый , пошёл бы на бойкот.

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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > Алексей З 1 час назад

    "Место встречи , вопрос принципиальный."
    Все принципиальные вопросы разрешаются в партийной ячейке, голосованием. Никто из руководства Спартака в РФС по данному вопросу не обращался. Решение принято, поэтому имейте то, что имеете. Принцип единоначалия никто не отменял.
    "Я , например гордый , пошёл бы на бойкот."
    Бери выше, объявляй голодовку!

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