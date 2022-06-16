Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном бойкоте со стороны «Спартака» матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» – против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема. По идее – «Динамо», финалист Кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе. Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?

Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку. «Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает», – сказал Орлов.