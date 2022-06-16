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  • Орлов – «Спартаку»: «Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?»

Орлов – «Спартаку»: «Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?»

16 июня 2022, 08:50
38

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном бойкоте со стороны «Спартака» матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» – против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема. По идее – «Динамо», финалист Кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе. Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?

Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку. «Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает», – сказал Орлов.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (38)
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житель СПб
1655359986
Играть в Питере - несправедливо. Но Спартак больше всего кричит не по этой причине. А потому - что не верит в себя.
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NewLife
1655360371
Гена, а почему бы тебе не адресовать такое обращение к своим немытым ребятам: мол "ребята, докажите, чего вы стоите!", не теряйте свою репутацию псевдо чемпионов, потребуйте перенести игру в Казань или Нижний, а ?
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Беспонтий
1655360401
ну поезжайте в питер мрачно и сурово победа не важна хотя это не ново хотя б заедьте в ухо комментатору орлову -------------------------------------------- жаль пенса но достал уже даже меня с одна тысяча и девятьсот семьдесят седьмого года
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mahan
1655361033
Орлов объясни лучше почему стадиона в Питере изначально не было в списках рассмотрения, а потом резко появился и его приняли, даже концерт перенесли. Почему бы матч не провести в Нижнем Новгороде или Казани ? И почему назначили на матч судей которые постоянно судят в сторону Зенита, а не пригласили судей иностранцев ? И раз Зенит чемпион он должен выходить и доказывать это, а не делать всё для того, чтобы победить уже вне поля. Подарите зрителям красивый футбол на нейтральном поле и с честным судейством.
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alp
1655361196
все вполне объяснимо = после 7:1 очко жим жим, вот и придумывают всякие нелепые отмазки для оправдания грядущей дежурной пятерочке :-) поле им не то.. Зениту где скажут, там и играют без лишнего словоблудия.
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ilichkadr
1655361672
Геннадий Сергеевич, ну ты и хватил. Какие вызовы и кому в нынешнем Спартаке они нужны!? Не команда, а сплошная тамагочи.
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morgan59
1655362048
Зенит ! Покажите чего вы стоите, перенесите матч в Лужники или на Открытие Арену. Если вы такие уверенные в себе устройте разгром на выезде. В этой встрече буду за Спартак болеть и в случае победы аплодировать стоя.
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nemolod
1655363934
Вообще на будущее в регламенте Кубков страны необходимо внести положение ,чтобы финал проводился только на нейтральном поле,а то страна большая ,а место проведения обычно Москва или Питер! Тем более время проведения-лето могли бы и за Уралом провести финал-там тоже смотрят и играют в футбол!
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Filllllll
1655370817
Руководство Спартака понимает, что даже при равной игре, за зенит в Питере будет ещё вар с судьями, потому что раз матч решили провести в Питере, значит Зениту любыми способами решили этот суперкубок выиграть. Я бы на месте руководства Спартака выставил второй состав и попросил их играть максимально скучно. Плюс полный бан фанатами этого выезда, раз они решили денег много заработать. Вот и посмотрим, как всё пройдёт.
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JTherry
1655373035
вот так бы Орлову Дюк-оффа на слабо' разводить...
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